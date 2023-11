Ekstra Bladet lukker nationen!

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.Der vil komme langt færre orangefarvede artikler på forsiden af eb.dk fremover.Det oplyser ansvarshavende chefredaktør, Knud Brix.

- Vi nedlægger nationen! som en selvstændig enhed på eb.dk. Nationen blev oprindelig skabt som et debatunivers, men er jo for længe siden blevet omlagt til debatskabende journalistik på Ekstra Bladet. Nu samler vi den type af journalistik under vores redaktion for sociale medier, forklarer han. headtopics.com

Knud Brix lover dog, at afskeden med nationen! ikke betyder, at der vil komme større afstand mellem Ekstra Bladet og læsere, seere og lyttere. - Det er sindssygt vigtigt, at almindelige borgere kan komme i kontakt med Ekstra Bladet, når de føler sig uretfærdigt behandlet eller oplever systemsvigt, siger han og fortsætter:- Vi har i forvejen 1224, hvor mange mennesker tipper os. Og i fremtiden vil vores Sociale Medier-redaktion lave de debathistorier, som vedrører stort og småt i danskernes liv.

- Vi har naturligvis forsat sylespidse ledere hver dag, hvor danskerne også lystigt debatterer vores holdninger under lederen, slutter Knud Brix.

