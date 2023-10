Ekstra Bladet lægger spisesedlen i graven

Chefredaktør for Ekstra Bladet, Knud Brix, fortæller, at avisens spiseseddel er pressehistorisk. Af økonomiske grunde er avisen stoppet med at trykke den. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Hvor meget tabloidavisen kan spare ved ikke at trykke spisesedlen, er en forretningshemmelighed, siger ansvarshavende chefredaktør Knud Brix:"Vi vil hellere spare på plakaten, end vi vil spare andre steder"Danskere, der bevæger sig rundt på gader og stræder, er siden slutningen af september ikke blevet mødt af Ekstra Bladets legendariske spiseseddel.

”Vi traf beslutningen lige efter sommerferien, og vi kørte den sidste spiseseddel den 27. og 28. september,” fortæller Knud Brix, ansvarshavende chefredaktør på Ekstra Bladet, til Journalisten. Gennem årene har spisesedlen med bastante bogstaver oplyst danskerne om døgnets vigtigste nyhed, som Ekstra Bladet har set det. Alt fra strålende landskampssejre til kritiske historier om det politiske liv. Specielt den sidste del har kunnet få folk til at ryste i bukserne.”Det vil jeg gerne være ærlig omkring,” siger han, med tilføjelsen: headtopics.com

”Helt grundlæggende er det fordi, at vi har vores hovedfokus på det digitale. Og derudover laver vi ikke avis og driver forretning af sentimentale grunde.”Knud Brix lægger ikke skjul på, at han ved at lægge spisesedlen i graven har skrevet sidste kapitel i et stykke danske pressehistorie.

”Jeg anerkender, at nedlæggelsen af spisesedlen har pressehistorisk interesse, og at der er følelser omkring det. Men det er nu en gang Ekstra Bladets forside, som er det vigtigste. Selv om spisesedlen er ikonisk, er det forsiden, der er det vigtigste for os,” siger Knud Brix. headtopics.com

