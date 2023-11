Ekspert og kommentator er uenige: Skal Messi eller Haaland kåres som verdens bedste?

Her ses Lionel Messi med seks af sine syv guldbolde ved Ballon d'Or-uddelingen i 2019. I 2021 vandt han den syvende, og mandag aften kan han så vinde sin ottende. (Foto: © Franck FIfe, Ritzau Scanpix)Det er spørgsmålet, som alverdens fodboldiagttagere stiller sig selv, inden den ikoniske Ballon d'Or skal uddeles mandag aften.

Og selvom hele 30 spillere fortsat er nomineret til prisen og dermed formelt kan vinde den mandag aften, så er der reelt kun to herrer, der er inde i kampen om 2023-udgaven af Ballon d'Or. I hvert fald hvis man spørger de fleste fodboldeksperter.

Men fodboldeksperten i skikkelse af Tommy Bechmann er uenig. Han peger på nordmanden, der er spydspids for Manchester City. Manden med de store måltotaler poserer med pokalen med de store ører efter Manchester Citys Champions League-triumf i 2023. Erling Haaland scorede 12 mål i Citys Champions League-kampagne, der endte med en finalesejr på 1-0 over Inter. Haaland blev dermed topscorer i turneringen. (Foto: © Paul Terry, Associated Press)Og lad os så lige få slået fast, hvilke meritter vi har med at gøre, inden vi fortsætter diskussionen. headtopics.com

- Den sæson, vi taler om her, er en VM-sæson. Historisk set har Ballon d’Or i VM-år altid honoreret de spillere, der har gjort noget esktraordinært ved VM. Det vægter rigtig meget, og jeg mener også, det er rigtigt, at det gør det. For VM-slutrunden er den mest ikoniske turnering, siger Andreas Kraul.1. Lionel Messi: 7 (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021)3.

- Manden er kommet fra Bundesligaen (Dortmund, red.) til fagre nye verden i Premier League. Folk sagde, at det ville blive svært for ham, og at han ikke kunne hverken det ene eller det andet. Men han kunne det hele alligevel, siger Tommy Bechmann og uddyber: headtopics.com

