Ekspert: Krig kan ikke udelukkes

- Man er bekymret i USA for en mulig krig mellem Iran og USA, men man vil for alt i verden gerne undgå det, lyder det fra Rasmus Søndergaard, der er seniorforsker i udenrigspolitik og diplomati ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS). headtopics.com

Årsagen til det forværrede forhold mellem USA og Iran skal bl.a. findes i kampene mellem Israel og Hamas. - Forholdet mellem USA og Iran er enormt dårligt og anspændt. Det bygger på, at det historisk er dårligt, men lige nu er det i særdeleshed dårligt. Det er det, fordi man ved, at Iran er tæt knyttet til Hamas, som har begået det her terrorangreb i Israel, men også Hizbollah, som fra Libanon skyder raketter ind i Israel, forklarer Rasmus Søndergaard.

- Alle de her forskellige amerikanske militærbaser i Mellemøsten, hvor iranere kontrollerer eller støtter de militser, som angriber amerikanske mål i regionen, er med til at forværre stemningen, fortæller Rasmus Søndergaard.Artiklen fortsætter under billedet ... headtopics.com

Rasmus Søndergaard fra SSI siger, at en krig mellem Iran og USA ikke kan udelukkes, men begge parter vil for alt i verden undgå det. Foto: DIISIfølge Rasmus Søndergaard vil begge parter for alt i verden undgå en konflikt. USA, fordi de har rigeligt at se til med Ukraine og Israel, og Iran fordi de er bevidste om, hvor svær en krig mod den militære stormagt vil være. Men én ting kan få amerikanerne til at ændre mening.

