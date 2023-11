Ekspert efter meldinger om enorme russiske tab: Har ikke lært lektien

»Det minder meget om de russiske angreb, vi så i begyndelsen af invasionen,« som Riley Bailey fra tænketanken Institute for the Study of War fortæller tilFor små to uger siden iværksatte den russiske hær det, der har lignet et ambitiøst fremstød.

Men det ser også ud til, at de russiske styrker og køretøjer igen og igen bliver dræbt og ødelagt af den ukrainske hær. Sociale medier er i disse dage eksempelvis fyldt med videoer af kampvogne, der i området bliver sprængt i luften.Ifølge Riley Bailey har Rusland stadig »ikke lært lektien i forhold til at udføre en korrekt maskinel manøvrekrigsførelse«.

På samme måde har Ukraine gentagende gang meldt ud, hvordan man har afvist de russiske forsøg på at omringe Avdiivka, der igen kom på ukrainske i september.har i denne uge også set nærmere på, hvad der sker ved den ukrainske by, der ligger lige øst for Donetsk og derfor har en geografisk nøgleplacering i forhold til at kunne få kontrol med regionen. headtopics.com

»Putins hær har kun opnået få fremskridt, mens man har lidt betydelig tab blandt både mænd og udstyr,« som det lyder: »Den hakkende kampagne sætter kun fornyede spørgsmålstegn ved den russiske hærs offensive formåen i Ukraine, men understreger også Kremls fortsatte vilje til at sikre sejren for enhver pris.«

Ifølge førnævnte Riley Bailey fra Institute for the Study of War viser den russiske hær ved Avdiivka, at man ikke har formået at løse »vedvarende, og gennemgående systemiske problemer«. »Og i stedet for at løse problemerne og første derefter lancere en større ofensiv operation, har de bare iværksat den offensive operation alligevel,« siger han. headtopics.com

