Ekspert efter chok-afgørelse: Regeringen har desperat prøvet at holde det hemmeligt

igennem mere end 10 år har Forsvarets Efterretningstjeneste og højtstående politikere nægtet at sige, at der eksisterer et kabelsamarbejde mellem Danmark og USA.

Derfor er det også ifølge Jacob Kaarsbo, der i en længere årrække var chef i Forsvarets Efterretningstjeneste og i dag er senioranalytiker i Tænketanken Europa, stærkt opsigtsvækkende, at Højesteret fredag har meldt ud, at det nu må anses for »offentligt kendt« at der har eksisteret et samarbejde.

Som tidligere ansat i FE har Jacob Kaarsbo tavshedspligt, og han bruger, som han altid gør, når han udtaler sig om sager relateret til sin tidligere arbejdsplads, udtrykket »det påståede kabelsamarbejde« om sagen. headtopics.com

»Det er opsigtsvækkende og meget interessant, hvad Højesteret er nået frem til i dag. For det er jo offentligt tilgængeligt, hvad Claus Hjort Frederiksen er anklaget for at have sagt om et muligt kabelsamarbejde mellem Danmark og USA,« siger Jacob Kaarsbo.

Højesteret vurderer, at en vigtig del af kernen i sagerne mod Lars Findsen og Claus Hjort, er, at eksistensen af Danmarks hemmelige kabelsamarbejde med USA, nu er en kendt del af offentligheden. Mette Frederiksen har nægtet at udtale sig om et kabelsamarbejde mellem Danmark og USA. Senest da hun i juni 2023 var på besøg hos Joe Biden i Det Hvide Hus. headtopics.com

Straffesagerne mod både Claus Hjort Frederiksen og Lars Findsen skal føres for delvist åbne døre. Det har Højesteret afsagt kendelse om fredag ved middagstid.

