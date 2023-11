Ejeren af Nordjyllands største private arbejdsplads kæmper for livet

Paradokset i, at vindmøllebranchen kæmper med indtjeningen, mens alle skriger på vindmøller, skyldes en kombination af flere ting. Alt sammen har sendt Siemens Gamesa og en række andre vindmølleproducenter ud i et økonomisk stormvejr så grelt, at det truer med at vælte dem omkuld.Foto: Claus SøndbergFor at gøre ondt værre kæmper Siemens Gamesa med omfattende kvalitetsproblemer, som har tvunget selskabet til at lukke for salg af landvindmøller – og afsætte svimlende 12 milliarder kroner bare til at reparere kunders vindmøller.

Det kom ikke som nogen stor overraskelse for Sydbanks aktieanalysechef, Jacob Pedersen, der i årevis har fulgt vindmølleindustrien tæt. - For Siemens Gamesa er det jo rigtig ærgerligt, men for politikerne, som gerne vil have flere vindmøller, er det her et kæmpe paradoks, sagde Jacob Pedersen tilOm Siemens Gamesas aktuelle dødskamp får konsekvenser for vingefabrikken i Aalborg, er endnu uvist.vindmøllefabrikanten om, hvorvidt den danske produktion af vindmøller er i fare. Det ønsker Siemens Gamesa ikke at besvare.

Det samme er antallet af medarbejdere. Godt 1600 sjæle har deres daglige gang på den aalborgensiske vingefabrik, hvilket gør den til Nordjyllands største private arbejdsplads. Selvom regnestykket lige nu siger, at det var billigere for moderselskabet Siemens Energy at afvikle sin produktion af vindmøller end at fortsætte driften, er det usandsynligt, at det kommer dertil.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BTDK: Nordjyllands politi efterlyser sort Volkswagen i forbindelse med væbnet hjemmerøveriNordjyllands Politi har stadig ikke kunnet pege endegyldigt på gerningsmanden. Nu beder politiet om borgernes hjælp.

Kilde: btdk | Læs mere ⮕

NORDJYSKEDK: Nattefrost i Nordjylland - og isglatte vejeDer er blevet saltet flere steder på første dag i november

Kilde: nordjyskedk | Læs mere ⮕

DRNYHEDER: 10 ud af 20 direktører i Region Nordjylland bor ikke i landsdelen | NyhederNår direktørerne i Region Nordjylland skal på arbejde, så har de fleste af dem ganske langt.

Kilde: DRNyheder | Læs mere ⮕

NORDJYSKEDK: Politi på knallertjagt i Nordjylland: Beskæmmende!Nu kommer politileder med opfordring til forældre

Kilde: nordjyskedk | Læs mere ⮕

NORDJYSKEDK: Her er nordjydernes halloween: Højtiden kommer slet ikke fra USAI Nordjylland er der stor uhygge i aften. Se bare jeres egne billeder her

Kilde: nordjyskedk | Læs mere ⮕

EKSTRABLADET: Kæmpe chok: Alcaraz færdig ved Paris MastersLæs mere her

Kilde: EkstraBladet | Læs mere ⮕