Ejendomsmæglere kigger skattemyndighederne efter i sømmene

Lone Bøegh Henriksen, indehaver af ti Home-butikker, får mange henvendelser fra boligejere, der vil have efterprøvet Vurderingsstyrelsens ejendomsvurderinger. Arkivfoto: Steven Achiam.

Ejendomsmæglere kigger skattemyndighederne efter i sømmeneEjendomsmæglere kigger skattemyndighederne efter i sømmene Læs mere ⮕

Forældre til alvorligt syg datter jubler: Nu vil minister endelig kigge på omstridt sygdomForældre til alvorligt syg datter jubler: Nu vil minister endelig kigge på omstridt sygdom Læs mere ⮕

Leder efter mørkklædt teenager efter knivstikkeriUmiddelbart var der flere til stede, da en 15-årig dreng lørdag aften blev stukket ned i Indre By i København. Men det er politiets mistanke, at ham, der førte kniven, er en jævnaldrende dreng. Læs mere ⮕

Redningsaktion i Nordsøen efter kutterbrandEn redningsaktion er sat i gang i Nordsøen, efter en mindre kutter brød i brand. En redningshelikopter har hentet kutterens ene besætningsmedlem, mens et redningsskib er sendt til området for at sikre, at kutteren brænder ud og synker. Læs mere ⮕

Fejl i MitID-appen på Android 14Efter opdatering til Android 14 oplever flere brugere problemer med MitID-appen, som ikke kan åbnes og lukker ned efter få sekunder. Læs mere ⮕

Alvorlig situation efter stormflod i DanmarkEfter en af Danmarks værste stormfloder i nyere tid er huse, butikker og veje ødelagt eller oversvømmet. Miljøministeren annoncerer en klimatilpasningsplan for at sikre mod fremtidige oversvømmelser. Læs mere ⮕