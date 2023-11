Efter X-factor exit: Nu vender Sofie Linde tilbage på skærmen

Den tidligere 'X Factor'-stjerne har accepteret at medvirke i ’I Hjernen på Stjernen’, hvor seerne kan forvente en række eksperimenter, der vækker minder, følelser og personlige relationer til live. Ifølge Josefine Høgh var optagedagene med Sofie Linde intense og ekstremt interessante, hvilket antyder, at seerne kan se frem til et program fyldt med spænding og dybde.

Optagelserne til den tredje sæson af DR-succesen 'I Hjernen på Stjernen' synes at være i fuld gang. Dog afslørede Josefine Høgh ikke hvornår programmet forventes at blive sendt.

