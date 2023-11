Efter voldtægt i Aalborg: Har du set speciel damecykel?

En rød SCO-damecykel er blevet omdrejningspunkt i sagen om voldtægt og voldtægtsforsøg fredag den 20. oktober i Østerådalen i Aalborg.

Det, som politiet ved, er, at cyklen er blevet stjålet fra den retmæssige ejer omkring den 1. oktober 2023 i Ø-gadekvarteret i Aalborg, og politiet har fra cyklens rette ejer modtaget en række fotos af den. Fotos, som politiet nu offentliggør.

Han gør i forhold til fotoet af cyklen særligt opmærksom på, at sadlen er sort/grå, når det røde saddelovertræk er fjernet.Det er politiets formodning ikke selv har stjålet cyklen i første omgang. Derimod tyder alt på, at cyklen i en længere periode mellem den 14. oktober og til den 20. eller 21. oktober har stået forladt på Gertrud Rasks Vej i nærheden af Gugvej. headtopics.com

- Det har ført os til den antagelse, at den mistænkte mand måske har haft et kortere ophold i Aalborg, eller at han i hvert fald har en løsere tilknytning til byen og landet. Og derfor kan han nu have taget ophold i et andet område længere væk – måske er han helt ude af byen og et andet sted i Danmark - eller sågar i udlandet, fortæller Carsten Straszek om de overvejelser, man aktuelt gør sig.

- Vi har god grund til at antage, at han ikke snakker eller forstår dansk. Han har, til forskellige vidner i sagen, anvendt ganske simple engelske, tyske og franske ord, siger efterforskningslederen. Derudover har efterforskningen bestået i at indhente og gennemse videomateriale fra forskellige steder i Aalborg. headtopics.com

