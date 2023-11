Efter uheld: Politiet advarer bilister mod akvaplaning

Søren NielsenDe våde veje har betydet, at Nordjyllands Politi har været kaldt ud til flere mindre uheld i løbet af søndagen.Politiet har blandt andet sendt en patrulje ud til et uheld nær Jerup nord for Frederikshavn.

- Der er heldigvis ikke sket personskade, men kun materiel skade, siger vagtchefen, inden han kommer med en opfordring.Akvaplaning eller dækslip forekommer, når et køretøj på grund af vådt føre mister vejgrebet.

TV 2 har varslet, at der i løbet af søndagen kan falde mellem 20 og 30 millimeter vand. Der er samtidigt risiko for oversvømmelser. Foruden færdselsuheldet nær Jerup har Nordjyllands Politi også været kaldt ud til et uheld ved Asaa og et syd for Hjørring. headtopics.com

