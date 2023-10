Efter skilsmissen: Sådan gør de nu

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Parret nåede at være sammen i 12 år forinden, hvor de også nåede at få sønnen Constantin sammen. Og siden det endelige brud for fire år siden, er de begge kommet videre. Christiane Schaumburg-Müller Åxman, er blevet gift med Daniel Åxman som hun også venter sit andet barn med. Parret bor samen i Nordsjælland, hvor de er en sammenbragt familie bestående af hendes søn og hans to døtre. headtopics.com

Men det kræver en god skilsmisse at få en ny familie til at køre godt på skinner, fortæller Christiane i et nyt interview medHer fortæller hun, at det har været essentielt for hende, at både hende selv og eksmanden har styr på hjemmefronterne hver i sær.'Det vigtigste for mig er, at mit barn kan vokse op i en stabil og tryg familie både hos Liam og her.

Christiane Schaumburg-Müller Åxman og Daniel Åxman til Elle Style Awards tidligere på året. Parret venter deres første barn sammen efter en ufrivillig abort sidste år. Foto: Kenneth MeyerTidligere på året kunne Christiane Schaumburg-Müller Åxman meddele, at hun er blevet gravid med hende og Daniel Åxmans første barn sammen. headtopics.com

