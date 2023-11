Efter skandale-kys: Får hård straf

Det meddeler FIFA mandag som følge af en undersøgelse i kølvandet på skandalekysset under VM i kvindefodbold i sommer.

Spaniens VM-triumf blev overskygget af Luis Rubiales, der på det tidspunkt var præsident for det spanske fodboldforbund, som kyssede Jennifer Hermoso på munden uden samtykke. Siden voksede skandalen, og han blev kastet på porten af både det spanske fodboldforbund og UEFA, hvor han var vicepræsident.

Luis Diaz' mor er løsladt efter kidnapning - far er stadig gidselLæs mere her. Læs mere ⮕

Matthew Perrys sidste Instagram-opslag får ny betydning efter hans dødMange fans spekulerer i, om billederne har været et råb om hjælp. Læs mere ⮕

Bedstemor skal putte sit barnebarn - mor og far får et chok, da de ser overvågningsbillederneAmerikanske Nikki Sharp Bishop og hendes mand fik bedstemor til at passe deres baby, mens de to skulle ud og nyde aftenen alene sammen. Læs mere ⮕

Leder efter mørkklædt teenager efter knivstikkeriUmiddelbart var der flere til stede, da en 15-årig dreng lørdag aften blev stukket ned i Indre By i København. Men det er politiets mistanke, at ham, der førte kniven, er en jævnaldrende dreng. Læs mere ⮕

Hurtigfærge mellem Aarhus og Samsø er ude af driftLæs mere her. Læs mere ⮕

Sigtelse: Trak pistol og stak med knivLæs mere her Læs mere ⮕