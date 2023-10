Efter overfald i Østerådalen skal der ske ændringer:

Der er fredag blevet frigivet nye oplysninger om den formodede gerningsmand for voldtægt og forsøg på voldtægt i Østerådalen for en uge siden.

Her fik man først en 29-årig mand varetægtsfængslet, men det viste sig at være den forkerte. Siden har man eftersøgt en anden mand, og fredag har politiet frigivet en ny video af den formodede gerningsmand.Men Tina Havsager efterspørger, at der kommer en dialog om, hvordan man kan skabe tryghed i Østerådalen og Aalborg generelt.

- Men det er man ikke. Og så er det jo klart, at når man så går rundt i mørke også, så giver det lige pludselig nu en ekstra utryghed i forhold til, når man kan møde mennesker, man normalt ikke kender. Og det her med at gå i mørke giver jo generelt utryghed for nogen, som kan være lidt nervøs anlagt. headtopics.com

- Og som jeg også selv kan tænke, når jeg går rundt, at det har gjort et eller andet ved, at man bliver en lille smule mere bekymret, end man er ellers. - Et ønskescenarie var da helt klart, hvis man kunne få noget belysning i Østerådalen.

På grund af den igangværende efterforskning holder Nordjyllands Politi ekstraordinært åbent på Grønlands Torv i lokalerne, som der tidligere er blevet brugt som nærstation. Her kan utrygge borgere komme ind og få besvaret spørgsmål mellem 10-14. headtopics.com

