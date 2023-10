Efter omfattende hackerangreb: Udstiller folk med jødiske rødder

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Det er dog alligevel tilfældet for mere end syv millioner mennesker, som har brugt gentestere fra 23andMe., hvor udefrakommende have tiltusket sig adgang til de mest personlige informationer, ligesom de kunne se, hvem folk deler dna med.

Og den information har hackerne nu blandt andet brugt til at skabe en ny database på det mørke web, hvor de udstiller folk med helt særlige rødder; nemlig ashkenaziske jøder.Alt i alt har præcis 999.999 personer med ashkenazisk dna blandt andet fået delt deres navn, køn og ophav i en database med navnet 'Ashkenazi Dna Data of Celebrities'. headtopics.com

Det stjålne materiale indbefatter blandt andet oprindelsesestimering, fænotype, sundhedsoplysninger, fotos og personlige informationer som køn, fødselsdato og private billeder.Ifølge sælgeren kan informationen blandt andet bruges på at lave målrettede angreb baseret på de berørte personers etnicitet, hvilket den nye database altså også kan være en indikation på.

