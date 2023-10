Efter ny udvikling i Farhad-sagen: Nu tager DR bladet fra munden

En overraskende udvikling har kastet nyt lys over den syriske familie fra Vejle, der for nylig blev kendt gennem DR-dokumentaren"Forfulgt af politiet?".

I kølvandet på DR-dokumentaren, der drejer sig om, at en 16-årig dreng ved navn Farhad forsvandt den 9. april 2022 efter en politiaktion, har den unge dreng fra Vejle angiveligt været i kontakt med familien.

Men spørgsmålet om, hvorvidt Farhad Tober er fundet, har skabt en labyrint af usikkerhed og spekulationer.Nu skal man dog blot spole tiden to dage tilbage, før en række medier kunne løfte sløret for, at den unge mand fra Vejle var blevet genforenet med sin familie i Tyskland - nærmere bestemt Kiel. headtopics.com

Der blev dog ikke lejlighed til at få et par bevingede ord fra Farhad. I stedet valgte familien at skærme ham fra pressens nysgerrige blikke og besvarede selv spørgsmålene fra de fremmødte journalister.

Helt anderledes forholder det sig dog fra DR, der siden udgivelsen af dokumentaren har været i skudlinjen fra nær og fjern. headtopics.com

Læs mere:

DagensDk »

