Efter kysse-skandale: Spansk fodboldboss udelukket i tre år

»FIFA understreger forbundets absolutte forpligtelse til at respektere og beskylle alle menneskers integritet og til at sikre, at basale regler for anstændig opførsel overholdes,« lyder det i meddelelsen.

FIFA meddeler desuden, at Rubiales har fået beskeden om udelukkelsen fra alle fodboldrelaterede aktiviteter på nationalt og internationalt niveau denne mandag. Rubiales har nu ti dage til at reagere på disciplinærkomitéens beslutning, der fortsat kan appelleres.

Udelukkelsen af Rubiales er umiddelbart enden på en speget sag, der blandt andet betød, at flere spanske landsholdsspillere nægtede at stille op for landsholdet, og

