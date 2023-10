Efter kommune-kaos: Kræver svar fra ministeren

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Sådan beskriver folketingsmedlemmet og kommunalordføreren fra DF, Nick Zimmermann, sagen om en nordjysk familie, som, der opkræves over en halv million kroner for en fejl, som kommunen har lavet. - Jeg er ligeglad med, om det er kommunen eller forsyningsselskabet, der skal dække det her, men jeg mener, at familien er fuldstændig uforskyldt i det her, så det kan i hvert fald ikke være dem, siger hun.

Garagen er nemlig placeret oven på en kloakledning, som ikke lå der, hvor Nibe Kommune troede, den lå, og den fejl tørrer kommunen nu af på familien.Familien kæmper en ulige kamp mod kommunen, der nægter at anerkende, at de har et ansvar. headtopics.com

- Familien har jo ageret præcis, som de skulle og har fået besked på, så det her kan jo ikke være rigtigt.Aalborg Kommune har efter Ekstra Bladets henvendelse henvist til, at deres ansvar blev forældet, tre år efter at Nibe Kommune solgte grunden til familien, og at det i øvrigt er det kommunalt ejede forsyningsselskab Aalborg Forsyning, der står bag kravet.- Det er jo ansvarsfralæggelse af værste skuffe, siger Nick Zimmermann.

