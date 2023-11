Efter kæmpe aktienedtur: Theo vil sælge sine Ørsted-aktier og købe en elbil i stedet

Det har fået aktiekursen til at falde med over 23 procent. Og Ørsted er ikke den eneste af Theo Askovs grønne aktier, som falder for tiden. Det betyder, at virksomheden leverer et dundrende underskud på 22,6 milliarder kroner i årets første ni måneder.

- For at skabe en større sikkerhed træffer vi nu en beslutning om at stoppe udviklingen i projekterne. - Vi har energikrise, krigslignende tilstande og gasledninger, der bliver sprunget. Hvordan skal man kunne navigere i det som investor, spørger han.De to droppede vindmølleprojekter er en begmand til Ørsteds grønne ambitioner og betyder, at de over 2.200 megawatt grøn strøm, som projekterne Ocean Wind 1 og 2 skulle producere, ikke bliver til en realitet.

- Det får mig ikke til at vakle i min grønne strategi, for jeg investerer langsigtet. Jeg tænker bare på, hvordan vi får flere til at investere grønt, og her skal både politikere og finansverdenen altså mere på banen, for at den grønne omstilling kan accelerere, siger hun.

- Det er også en konsekvens af politisk vaklen, at Ørsted er der, hvor de er i dag. Det kræver langtidsholdbare, brede politiske aftaler at sætte skub i den grønne omstilling, siger han.

