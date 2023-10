Efter grove Britney-afsløringer: Nu chikaneres konen

Jessica Biel, der er gift med Justin Timberlake, har været nødt til at slå muligheden for at kommentere hendes Instagram-opslag fra på profilen, hvor skuespillerinden har næsten 14 millioner følgere.

Det sker, efter at folk er begyndt at chikanere hende i kølvandet på afsløringerne fra Britney Spears-biografien 'The Woman in Me', der kom på gaden for nylig. Mediet har fredag bemærket, at Jessica Biel pludselig ikke længere tillader folk at skrive beskeder til hendes opslag.Timberlake og Biel har været et par siden 2007 og ægtefolk siden 2012.

'Jeg har aldrig forstået, hvad du så i Justin', konstaterer en anden bruger, hvortil en tredje kommenterer: 'Hvorfor bliver du hos ham?'.'Hvorfor bliver du hos ham. Han har bedraget dig flere gange, ikke sandt? Jeg forstår det ikke'. headtopics.com

Nu er Jessica Biel altså træt af at folk blander sig i hendes forhold uden overhovedet at vide, hvad der er op i ned i Britneys påstande i den stærkt omdiskuterede bog - påstande, Justin Timberlake endnu ikke har kommenteret.

I bogen bedyrer Britney bl.a. at Justin Timberlake var hende utro med 'en meget populær kendt kvinde', ligesom hun - allermest opsigtsvækkende - skriver, at hun blev gravid med 'Sexy Back-hitmagerens barn. headtopics.com

Han overtalte hende dog - mod hendes vilje - til at få barnet fjernet, da han ikke ønskede at være far i så ung en alder.Britney Spears har kæmpe succes med sin biografi, der leverer en hel del påstande vedrørende folk fra hendes fortid. Foto: Valerie Macon/Ritzau ScanpixBritney Spears, der i dag er 41 år gammel, dannede med med den tidligere NSYNC-gøgler i tre år mellem 1999 og 2002.

