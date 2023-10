Efter exit: Nu skal Jakob Ellemann-Jensen være far igen

Han får nemlig snart lidt mere familie at være sammen med, som var hans ønske, da han stoppede i politik tidligere på ugen.Billed Bladet.

»Anne Marie er gravid. Hun har termin til marts, og vi er meget glade. Det ser ud til at blive en lille dreng,« lyder det. Parret har i forvejen Bjørn på fem år, og 50-årige Jakob Ellemann-Jensen har børnene Caroline på 19 og Frederik på 22 år fra sit første ægteskab.

Nyheden kommer efter, at han annoncerede, at han stoppede som politiker og derfor forlod de tunge poster som vicestatsminister, økonomiminister og formand for Venstre. »Jeg må konstatere, at min person skygger for Venstres resultater i regeringen,« lød det, da han trak sig. headtopics.com

Dermed er det Troels Lund Poulsen, der overtager som vicestatsminister og har annonceret, at han stiller op som formand for partiet.

