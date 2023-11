Efter Ellemann-exit: Nu lysner det en smule

Venstre er gået en smule frem i den første Voxmeter-måling foretaget for Ritzau efter Jakob Ellemann-Jensens farvel til dansk politik.

I den seneste måling fra analyseinstituttet står Venstre til 9,3 procent af stemmerne, hvis der skulle være folketingsvalg i morgen. I den forrige stod regeringspartiet til 8,8 procent af stemmerne. Den seneste meningsmåling er lavet blandt 1028 repræsentativt udvalgte personer over 18 år. Den er gennemført i perioden fra 23. oktober til og med 29. oktober.Netop 23. oktober holdt Venstre pressemøde, hvor Ellemann-Jensen meddelte, at han trådte tilbage som Venstres formand og samtidig forlod dansk politik.

I begyndelsen af 2023 gik Ellemann-Jensen ned med stress, og han endte med at være væk i et halvt år. Da han gjorde comeback 1. august, var det fortsat til dårlige meningsmålinger og intern kritik, hvilket blev beskrevet i en række medier. headtopics.com

- Min person skygger for Venstres resultater i regeringen. Og min person skygger for, at Venstre kan komme fremad igen. Derfor tager jeg konsekvensen nu og træder tilbage som formand for Venstre, sagde Ellemann-Jensen bandt andet på pressemødet i sidste uge.Det er på Venstres landsmøde i Herning 18.-19. november, at en ny formand vælges. Kandidater til posten skal melde sig senest 8. november.

Eksminister Claus Hjort Frederiksen mener, at Venstres nedtur i særdeleshed skyldes, at Venstre har fremstået som et parti, der konstant vender på en tallerken.- Vi fremstår jo i dag som et parti, som laver det ene løftebrud efter det andet. Det startede med Jakob Ellemanns meget barske ord om aldrig nogensinde at arbejde sammen med Mette Frederiksen, sagde Hjort Frederiksen i søndagens avis.Generelt går det ikke prangende for regeringspartierne. headtopics.com

