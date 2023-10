Efter Elbit-sag: Ny departementschef i Forsvarsministeriet

Hun har siddet som fungerende departementschef siden august, efter at den tidligere departementschef Morten Bæk blev rykket efter fejl i en redegørelse i den såkaldte Elbit-sag.Forsvarsminister Troels Lund Poulsen er glad for at fortsætte samarbejdet med Pernille Langeberg.

- Vi lever i en tid, hvor en ny sikkerhedspolitisk virkelighed stiller store krav til udviklingen af Danmarks forsvar og sikkerhed, og her er Pernille med sit dybe kendskab til koncernen og erfaring med forsvars- og sikkerhedspolitik den helt rigtige til at styre Forsvarsministeriet sikkert videre, siger han i pressemeddelelsen.Den tiltrædende departementschef fortæller, at hun går til opgaven med en stor ydmyghed.

- Jeg glæder mig til sammen med forsvarsministeren og regeringen at tage fat på opgaverne – ikke mindst i forhold til udmøntningen af det historiske forsvarsforlig, som blev indgået i sommer. - Jeg ser frem til et konstruktivt samarbejde med Folketinget og de mange organisationer, virksomheder og interessenter, der bidrager til udviklingen af dansk forsvar og beredskab, siger Pernille Langeberg i pressemeddelelsen.Pernille Langeberg er uddannet jurist og har mange års erfaring fra Forsvarsministeriets departement og myndigheder samt fra Statsministeriet. headtopics.com

I en kommende undersøgelse skal det vurderes, om de involverede myndigheder bevidst har givet Folketinget urigtige oplysninger om fristen for at købe artilleri fra producenten Elbit.Advokaterne skal vurdere, om myndigheder og embedsmændene deri har begået fejl – og om der i så fald skal være et disciplinært eller ansættelsesretligt efterspil.

