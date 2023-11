Efter blodigt angreb: 'Det kunne være blevet en tragedie'

»Jeg håber af hele mit hjerte, at det her kan blive en lektie for vores fremtid,« skriver Fabio Grosso i et Instagram-opslag.Foto: Christophe Simon/AFP/Ritzau Scanpix »Hvad der skete søndag aften kunne være blevet en tragedie, og det var det bestemt for sport og for alle dem, der elsker det,« skriver han videre i opslaget, hvor han også siger tak for støtten i denne svære tid:Ni personer er blevet anholdt i forbindelse med det skrækkelige angreb på spillerbusen.

»På nuværende tidspunkt kan de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at spille i Marseille ikke blive opfyldt,« siger Lyon-direktør Vincent Ponsot til nyhedsbureauet AFP. Det her billede Fabio Grosso har været verden rundt efter de modbydelige voldsepisoder i Marseille søndag aften.Kampen blev oprindeligt efter angrebet udskudt en time, inden det senere blev aflyst efter ønske fra Lyon. Det er endnu uvist, hvor og hvornår opgøret skal spilles.

Lyon er i gang med en sand mareridtssæson, hvor storholdet er uden sejr i Ligue 1 og ligger sidst i tabellen. Marseille blander sig i midten af rækken.

