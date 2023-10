Efter afsløringer: Ombudsmanden kræver flere svar

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Nu har Vestre Fængsel så fået besked på at tænke sig om en gang til. I en ny skrivelse til Direktoratet for Kriminalforsorgen beder ombudsmanden dem om igen at vurdere 'om det nuværende system til bestilling af besøg i Vestre Fængsel fungerer på en tilfredsstillende måde'.Herunder skal det også vurderes om der er en ligelig fordeling af besøg mellem de pårørende, som ønsker besøg.

Herudover beskrives det, at der - da undersøgelsen blev igangsat - er 634 indsatte, hvoraf 89 er afsonere. Fængslets kapacitet er kun til 504.Da ombudsmanden indledte sin undersøgelse, var det blandt andet, fordi de pårørende forklarede, at det er svært at bestille tid til besøg i Vestre Fængsel. headtopics.com

I august var belægningsprocenten på 109,9. Det betyder, at der var flere indsatte, end fængslet har plads til. De udtaler, at Område Sjælland og Hovedstaden arbejder på flere løsninger - der arbejdes blandt andet på at åbne Køge Arrest og ekstra celler i Blegdamsvejens Arrest. Direktoratet for Kriminalforsorgen oplyser desuden, at en arbejdsgruppe er i gang med at se på besøgsforholdene i Kriminalforsorgens institutioner med henblik på ensretning af forholdene.

Josefine vil ikke have sit efternavn frem af hensyn til hendes mand. Hendes fulde navn er redaktionen bekendt.- Jeg gør det, at jeg tager en airpod i det ene øre, så jeg stadig kan lave ting, mens jeg sidder i kø, fortæller Josefine. headtopics.com

Danmark Overskrifter

Læs mere:

EkstraBladet »

Troels Lund Poulsen overvejer formandspost i VenstreEfter opfordringer fra Venstre-profiler tænker Troels Lund Poulsen over, om han skal gå efter formandsposten. Læs mere ⮕

Tivoli går efter trecifret millionoverskud efter historisk sommerGæsterne har trodset en regnfuld sommer og givet Tivoli en historisk god periode med voksende indtjening. Læs mere ⮕

Pressemøde i Maine efter masseskyderi: 'Vi leder stadig efter gerningsmanden' | NyhederMyndighederne i Maine holdt torsdag aften lokal tid pressemøde for at give en status på masseskyderiet i byen Lewiston, hvor 18 personer blev dræbt, og 13 andre er blevet såret. Læs mere ⮕

Holm afviser: Man kan råbe og skrigeLæs mere her Læs mere ⮕

Kaldte lægen på banen: - Havde spist for mange vindruerLæs mere her Læs mere ⮕

Regionsdirektør om stor spareøvelse: - Vi er nødt til at bremse opLæs mere her Læs mere ⮕