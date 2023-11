Efter afsløringer om utroskab: Modtager hadbeskeder

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.Det sendte 'chokbølger' gennem underholdningsbranchen, da Sussi for nylig kunne afsløre hemmeligheder, som lå og ulmede under overfladen i sit og Leos ægteskab.Det er nemlig først nu, Sussi taler højt om det.

- Der var en voldsom besked. Der var en, som skrev, han ville ønske, at jeg døde af kræft ligesom Leo. Det ønske bliver så ikke opfyldt, for Leo døde ikke af kræft, siger Sussi og tilføjer:- Det er mange, som blev forskrækket over, at jeg havde været Leo utro, men jeg blev da også ked af, at jeg havde gjort det, men det læser de jo ikke.

- Det er ikke alle, der kan klare, at der sker så meget i andres liv. Man kan ikke gøre alle mennesker tilpas, siger hun og tilføjer, at hun har fået mange flere positive henvendelse fra folk.I februar mistede Sussi Nielsen sin partner på scenen og i livet. Nu har hun kastet sin kærlighed på en ny mand, og det kan du læse meget mere om her:

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EKSTRABLADET: (LÆS)Voldsom video: 'X Factor'-stjerne i vildt overfaldLæs mere her

Kilde: EkstraBladet | Læs mere ⮕

NORDJYSKEDK: Lionel Messi modtager sin ottende Ballon d'OrLionel Messi løb med mændenes Ballon d'Or, mens Aitana Bonmatí modtog kvindernes trofæ.

Kilde: nordjyskedk | Læs mere ⮕

TV2POLITIK: Folketingsmedlem har fået over 400 henvendelser fra danske jøder – kalder det 'fuldstændig forfærdeligt'Formanden for Dansk Palæstinensisk Venskabsforening modtager ligeledes trusler på baggrund af konflikten.

Kilde: tv2politik | Læs mere ⮕

EKSTRABLADET: Mærker konkursLæs mere her

Kilde: EkstraBladet | Læs mere ⮕

TVMIDTVEST: Missede prinsens fødselsdag: Komiker giver Nikolaj plaster på såret, når nu kommunen ikke gørLæs mere her

Kilde: tvmidtvest | Læs mere ⮕

TV2NORD: Stor ballade om lukket dæmning: Nu vil kommunen alligevel lytte til vrede beboereKlik og læs mere

Kilde: TV2Nord | Læs mere ⮕