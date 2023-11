Efter 16 år: Nu har politiet undskyldt

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.Billederne af den treårige Madeleine McCann vil langt de fleste mennesker i verden formentlig genkende.

Siden den lille pige i 2007 forsvandt fra et hotelværelse i den portugisiske by Praia da Luz på Algarvekysten, har sagen været præget af stor mystik. For Madeleine McCann er aldrig blevet fundet, og sagen er fortsat uopklaret. headtopics.com

Fire måneder efter Madeleine forsvandt, blev hendes forældre, Gerry og Kate McCann, udnævnt som mistænkte i det portugisiske politis efterforskning. Og det har nu - 16 år senere - givet anledning til en undskyldning fra portugisiske efterforskere, skriverPolitiet afhørte flere gange efter Madeleines forsvinden det ulykkelige forældrepar. De mistænkte dem helt konkret for at have iscenesat en kidnapning og gemt liget af den treårige datter.

Til trods for at politiet officielt fjernede forældrenes 'status' som mistænkte i sagen i 2008, fortsatte beskyldningerne blandt andet online. Her ses Madeleine McCanns forældre i 2012, hvor de holder en illustration af, hvordan hun måske kunne se ud, hvis hun fortsat var i live. Foto: Andrew Winning/Ritzau ScanpixRygterne og beskyldningerne blev da heller ikke færre af, at den portugisiske efterforskningsleder - efter at være blevet fjernet fra sagen - skrev en bog, hvori han beskyldte forældreparret for at have medvirket til datterens forsvinden. headtopics.com

