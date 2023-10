Efter 14 år: Fik overraskende opkald

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.Det var en både glad og overrasket Anne-Mette Rasmussen, der for en rum tid siden modtog et opkald fra TV2 om fredagens 'Vild med dans'–jubilæum.

Hun blev spurgt, om hun ville være en af de seks tidligere nydansere, der skulle danse en trekantsdans i det store show, og som Anne-Mette Rasmussen bagefter sagde:På trods af Joachim B. Olsen deltagelse i 2008 var de flestes øjne rettet mpod Anne-Mette Rasmussen. headtopics.com

Fra det øjeblik, hun havde sagt ’ja’ til TV2, begyndte hun at krydse fingre for, at det var Thomas Evers Poulsen og Özlem Cekic, hun skulle danse med. Og hun indrømmer, at hun, lige til træningen gik i gang i søndags, var meget spændt på, hvordan sådan en trekantsdans skulle løbe af stablen.

På Venstres landsmøde i Herning, lancerede statsministerfruen, Anne-Mette Rasmussen, og Thomas Evers en ny form for underholdning. Foto: Anders Brohus- At være to kvinder og en mand i en dans har jeg aldrig prøvet før, men da vi nåede frem til den første træning, og jeg så, at det var Thomas, der skulle stå for koreografien, blev jeg helt tryg, siger hun storgrinende. headtopics.com

Læs mere:

EkstraBladet »

Fik en kæreste efter 12 år: Nu er det slutLæs mere her Læs mere ⮕

Finn fik kloakvand i munden under stormfloden: Kort tid efter lå han på sygehusetStormfloden har vist sig at være mere alvorlig, end vi først regnede med, og hos Finn kom stormen lidt for tæt på. Læs mere ⮕

Tivoli går efter trecifret millionoverskud efter historisk sommerGæsterne har trodset en regnfuld sommer og givet Tivoli en historisk god periode med voksende indtjening. Læs mere ⮕

Troels Lund Poulsen overvejer formandspost i VenstreEfter opfordringer fra Venstre-profiler tænker Troels Lund Poulsen over, om han skal gå efter formandsposten. Læs mere ⮕

Pressemøde i Maine efter masseskyderi: 'Vi leder stadig efter gerningsmanden' | NyhederMyndighederne i Maine holdt torsdag aften lokal tid pressemøde for at give en status på masseskyderiet i byen Lewiston, hvor 18 personer blev dræbt, og 13 andre er blevet såret. Læs mere ⮕

Rune chokerede alle: Legendens ord fik ham til detRune chokerede alle: Legendens ord fik ham til det Læs mere ⮕