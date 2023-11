Dyrs velfærd under transport – hvad ved vi egentlig?

Som forskere i dyrs adfærd, stress og velfærd vil vi i denne artikel skabe overblik over den videnskabelige viden om dyrs velfærd under transport – eller mangel på samme.De allerfleste produktionsdyr transporteres mindst én gang (til slagtning), og mange af dem flere gange., som betyder, at flytning af dyrene er fordelagtigt. Blandt eksempler på dyr, som transporteres fra Danmark for at opfedes i andre lande er fravænnede grise og unge kalve.

Danmark har også national lovgivning på området. Lovgivningen angiver minimumsforhold, som dyrene skal transporteres under. Vi kender ikke til forskning, som kan danne grundlag for valget af de otte timer som grænse mellem korte og lange transporter.for en slagtekylling på 2,3 kg. Et A4-papir er cirka 29 x 21 cm stort, hvilket til sammenligning udgør cirka 624 cmFoto af æglæggende høner i transportkasser før afgang fra besætning og transport til slagtning.

Der er højst sandsynligt mulighed for at begrænse den belastning, som dyr oplever i forbindelse med transport, men det vil kræve ændring og udvikling af de nuværende forhold. Sagt på en anden måde, så er sammenhængen mellem dyrenes oplevelser under transport og turenes varighed næppe simpel.

Transport har derfor en pris i form af dyrevelfærd. Hvor høj den pris er – eller hvor dårlig dyrevelfærden er – er et andet og mere kompliceret spørgsmål.

