'Dybt alvorlige sager': Politiet offentliggør nye billeder

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.. Den ene blev udsat for voldtægt, og den anden blev udsat for voldtægtsforsøg.

Gerningsmanden er fortsat på fri fod, og nu deler Nordjyllands Politi yderligere materiale i håb om at identificere og finde den mistænkte gerningsmand. Blandt det nye materiale er en video af den formodede gerningsmand, der dagen efter de to overfald - lørdag 21. oktober - ses komme cyklende med et stort fladskærms-tv bag på en rødlig damecykel med gullig bagskærm og cykelkurv. headtopics.com

Den mistænkte er set mellem 17.30 og 18.30 komme cyklende iført t-shirt i området omkring Grønlandskvarteret - herunder på Brøndlundsvej, Fridtjorf Nansens Vej, Hellevangen, Solvangen og Byplanvejen, oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.Artiklen fortsætter under billedet ...Billeder af tøj

- Vidner har desuden til os oplyst, at den mistænkte mand i sagen ikke talte dansk, og at han umiddelbart heller ikke talte engelsk, siger politikommissær Carsten Straszek. Det er politiets opfattelse, at manden har haft svært ved at finde vej, da han blev set i området gentagne gange. headtopics.com

Politiet deler desuden billeder af et par sko og en trøje, som gerningsmanden menes at have efterladt på gerningsstedet i forbindelse med voldtægten og voldtægtsforsøget.Har man set manden komme cyklende med det store tv på bagagebæreren, genkender man manden eller beklædningsgenstandene på billederne, eller har man andre oplysninger i sagen, bedes man kontakte politiet på 114.

Danmark Overskrifter

Læs mere:

EkstraBladet »

Frederiksen: Den humanitære situation i Gaza er dybt, dybt, dybt problematiskEuropa skal engagere sig i, at den humanitære hjælp og bistand når frem til Gaza-striben, understreger statsminister Mette Frederiksen (S). Læs mere ⮕

Rune var dybt presset: Én ting ændrede pludselig altRune var dybt presset: Én ting ændrede pludselig alt Læs mere ⮕

SF klar med akutpakke til Limfjorden: - Det er dybt alvorligt, det der sker lige nuLæs mere her Læs mere ⮕

Anmelder om Britney-bog: 'Åbenlyst vulgær'Læs mere her Læs mere ⮕

LIVE: FCN jagter vigtige point i SlovakietLæs mere her Læs mere ⮕

Udvikling i vildt drama: Stjernefar anmeldt for vold af familiemedlemLæs mere her Læs mere ⮕