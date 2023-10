'Du må godt være liderlig som pige': Safina Coster-Waldau vil bryde med sex-tabuer i serie

Det mener Safina Coster-Waldau, der spiller med i anden sæson af P3-serien 'Salsa', der netop har haft premiere på anden sæson.

Safina Coster-Waldau er 19 år og har netop gennemført gymnasiet. Nu har hun sabbatår, hvor hun udover at arbejde som skuespiller blandt andet arbejder i en børnehave. (Foto: © Clara Hughes, DR) - Her gider fyren ikke at have sex med Uma, fordi hun har hår på tissekonen. Så beder Uma ham om at fucke ud af sin lejlighed og få et liv. Dér er hun ret sej, for hun gør ikke ting, for at andre drenge og piger skal synes, hun er sej. Hun gør det for sig selv, siger Safina Coster-Waldau.

Safina Coster-Waldau og resten af castet i 'Salsa' har haft en stor indflydelse på både replikker og udseende på de karakterer, de spiller. Safina Coster-Waldau håber, at det gør det karaktererne og deres liv mere troværdigt. (Foto: © Clara Hughes, DR) headtopics.com

Safina Coster-Waldaus søster, Filippa Navarana, spiller også en stor rolle i begge sæsoner af 'Salsa'. De elsker at arbejde sammen og bor også sammen i deres lejlighed på Amager, når de ikke er ude at rejse eller på længere arbejdsture. (Foto: © Clara Hughes, DR)

- Selvom jeg ikke havde nogle replikker og var med i cirka to sekunder, kan jeg tydeligt huske, at der var helt stille, inden instruktøren sagde: "Værsgo!". Dér tænkte jeg bare: "Fuck, hvor er det fedt!", siger Safina Coster-Waldau. headtopics.com

- Der er mange fordomme om, at vi kun får vores roller på grund af vores efternavn. Jeg vil gerne bevise over for folk, at det er, fordi jeg kan finde ud af min fag og gør mig umage, fortæller Safina Coster-Waldau.

