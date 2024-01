Dette sikrer arbejdsro for DSB, hvilket er fornuftigt nok under de mange ombygninger af fjernbanen, der pågår i de kommende år. Men det udskyder også nødvendige reformer af jernbanen. Trafikstyrelsens Trafikplan for den statslige jernbane 2023, der gælder ti år frem, indeholder ikke strategiske visioner ud over det, der ligger til grund for aftalen med DSB.

En bagvedliggende bred politisk aftale har sikret, at DSB’s trafikvision udmøntes på et niveau, hvor Togfondens ambitioner er aflyst jævnfør regeringsgrundlagets direkte bemærkning herom.Det var derfor forventeligt, at den nye aftale måtte være uambitiøs, men når det er sagt, så sker der trods alt en række mindre forbedringer over det næste årti. I kontrakten får DSB ganske betydelige statslige subsidier på over 3 milliarder kroner om året. Altså skatteyderbetalt kompensation for den manglende betalingsvilje hos kunderne til det produkt, der tilbyde





ingdk » / 🏆 6. in DK Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

DSB's trafikvision og nødvendige reformer af jernbanen udskydesTrafikstyrelsens Trafikplan for den statslige jernbane 2023 indeholder ikke strategiske visioner ud over det, der ligger til grund for aftalen med DSB. Dette sikrer arbejdsro for DSB, men udskyder også nødvendige reformer af jernbanen.

Kilde: ingdk - 🏆 6. / 63 Læs mere »

DSB's pendlere fik udbetalt 40 millioner kroner i kompensation sidste år | NyhederDet er ikke nogen hemmelighed, at DSB ikke altid kører til tiden. Og når det sker, kan pendlere, der er tilmeldt Rejsetidsgarantiordningen, få udbetalt kompensation.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Ekstra Bladet: DSB-ansatte overfaldet af kundeKonflikten er brudt ud i lys lue, efter at Ekstra Bladet og TV 2 i løbet af ugen beskrev en sag, hvor to DSB-ansatte blev overfaldet af en kunde. Den i retten fængselsdømte overfaldskvinde fik chokolade, blomster, reparation af el-cykel og gratis psykologtimer af DSB

Kilde: EkstraBladet - 🏆 11. / 63 Læs mere »

Kæmpe DSB-koks: Har ikke kørt i fire månederLæs mere her

Kilde: EkstraBladet - 🏆 11. / 63 Læs mere »

Togene kører igen fra Skanderborg til Fredericia | NyhederOpdatering klokken 11.19: Togene er så småt begyndt at køre igen, oplyser DSB på sin hjemmeside.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Vejdirektoratet og DSB kommer med klar opfordring før kæmpe rejsedagLæs mere her

Kilde: tvmidtvest - 🏆 20. / 51 Læs mere »