DSB's trafikvision og nødvendige reformer af jernbanen udskydes

Dette sikrer arbejdsro for DSB, hvilket er fornuftigt nok under de mange ombygninger af fjernbanen, der pågår i de kommende år. Men det udskyder også nødvendige reformer af jernbanen. Trafikstyrelsens Trafikplan for den statslige jernbane 2023, der gælder ti år frem, indeholder ikke strategiske visioner ud over det, der ligger til grund for aftalen med DSB.

En bagvedliggende bred politisk aftale har sikret, at DSB’s trafikvision udmøntes på et niveau, hvor Togfondens ambitioner er aflyst jævnfør regeringsgrundlagets direkte bemærkning herom.Det var derfor forventeligt, at den nye aftale måtte være uambitiøs, men når det er sagt, så sker der trods alt en række mindre forbedringer over det næste årti. I kontrakten får DSB ganske betydelige statslige subsidier på over 3 milliarder kroner om året. Altså skatteyderbetalt kompensation for den manglende betalingsvilje hos kunderne til det produkt, der tilbyde





