DSB forhindret i at køre tog på vigtig strækning i Østjylland

På grund af en fejl på et centralt anlæg hos Banedanmark blev DSB i to omgange søndag forhindret i at køre tog på en vigtig strækning i Østjylland. DSB bestilte søndag morgen 28 togbusser for at køre mellem Skanderborg og Langå. Fejl hos Banedanmark. Igen må DSB stoppe for trafik på strækningen mellem Langå via Aarhus til Skanderborg. Det oplyser DSB på det sociale medie X.

Om formiddagen blev trafikken indstillet i nogle timer på grund af en fejl på Banedanmarks anlæg, der styrer blandt andet signaler og sporskifter. Da Banedanmark havde rettet fejlen, blev togkørslen 'så småt' genoptaget lidt efter klokken 11, meddelte DSB senere. Men ved 14-tiden måtte selskabet melde, at den var gal igen. 'Fejlen fra tidligere er tilbage', lød det. Hos Banedanmark oplyses det, at man forventer at være klar til at håndtere togdriften igen søndag ved 16-tiden

:

DRNYHEDER: Tog kan så småt begynde at køre igen mellem Skanderborg og Langå | NyhederTekniske fejl ved Aarhus Hovedbanegård har her til formiddag gjort, at flere tog har holdt stille omkring Skanderborg, Aarhus H og Langå.

Kilde: DRNyheder | Læs mere »

DRNYHEDER: Varslet oversvømmelse forstyrrer trafikken på togstrækning i Aarhus | NyhederVarslet om et særdeles vådt vejr har fået Banedanmark til at sænke hastigheden på et spor, der løber langs Aarhus Å, indtil mandag morgen klokken 09.

Kilde: DRNyheder | Læs mere »

DRNYHEDER: Tog kan så småt begynde at køre igen mellem Skanderborg og Langå | NyhederTekniske fejl ved Aarhus Hovedbanegård har her til formiddag gjort, at flere tog har holdt stille omkring Skanderborg, Aarhus H og Langå.

Kilde: DRNyheder | Læs mere »

EKSTRABLADET: Tog helt vildt på til filmrolle: Så meget spise hanLæs mere her

Kilde: EkstraBladet | Læs mere »

DAGENSDK: Taxachauffør hørte pludselig skrig fra kufferten i bagagerummet - men hvad der så sker få minutter senere får det til at løbe koldt ned ad ryggenTaxachaufføren hørte pludselig skrig fra kufferten i bagagerummet og tog sagen i egen hånd.

Kilde: DagensDk | Læs mere »

BTDK: Dansk stjerne i flot triumf – kronprinsesse Mary så det skeDer var royalt besøg, da den danske dressurstjerne Cathrine Laudrup-Dufour fredag tog en flot triumf.

Kilde: btdk | Læs mere »