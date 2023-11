Dropper retssag mod Lars Findsen

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.Forsvarets Efterretningstjeneste vurderer, at det af hensyn til statens sikkerhed ikke længere er betryggende at stille højt klassificerede oplysninger til rådighed for straffesagerne mod Lars Findsen og Claus Hjort Frederiksen.

Anklagemyndighederne dropper retssagerne, da en række kendelse fra Højesteret betød, 'sagens akter ikke længere anser det for betryggende at stille de højt klassificerede oplysninger, som sagerne handler om, til rådighed for straffesagerne', fremgår det af en pressemeddelelse fra Anklagemyndigheden.

- De klassificerede oplysninger er helt centrale for sagerne. Uden adgang til at fremlægge dem i retten har anklagemyndigheden ingen mulighed for at løfte bevisbyrden. Derfor har anklagemyndigheden indstillet til justitsministeren, at sagerne ikke gennemføres.

- Det har ministeren tiltrådt, og dermed er sagerne afsluttet. Det samme gælder sagen mod en 63-årig tidligere PET-ansat, hvor jeg har truffet beslutning om at standse sagen, siger statsadvokat Jakob Berger NielsenLars Findsen blev den 16. september 2022 tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 109, stk. 1, ved i flere tilfælde at have røbet og videregivet hemmeligheder af betydning for statens sikkerhed og overtrædelse af straffelovens § 152, stk.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DRNYHEDER: Straffesager mod Claus Hjort Frederiksen, Lars Findsen og tidligere PET-ansat droppesClaus Hjort Frederiksen har været tiltalt for at røbe statshemmeligheder.

Kilde: DRNyheder | Læs mere ⮕

EKSTRABLADET: (LÆS)Voldsom video: 'X Factor'-stjerne i vildt overfaldLæs mere her

Kilde: EkstraBladet | Læs mere ⮕

DRNYHEDER: Fik 72 millioner kroner til færger: Nu vil Ærø ud af aftalen | NyhederÆrø vil sejle i egen sø og dropper nu et fælles standardfærge-projekt.

Kilde: DRNyheder | Læs mere ⮕

NORDJYSKEDK: Australien dropper bud - Saudi-Arabien ligner VM-vært i 2034Australien søger ikke om værtskabet i 2034 alligevel, og Saudi-Arabien ligner dermed VM-vært om 11 år.

Kilde: nordjyskedk | Læs mere ⮕

EKSTRABLADET: Rival dropper bud - Saudi Arabien tæt på VMLæs mere her

Kilde: EkstraBladet | Læs mere ⮕

DRSPORTEN: Australien dropper VM-bud og baner vejen for Saudi-Arabien i 2034 | Seneste sportAustralien kommer ikke til at blive vært for VM i fodbold i 2034.

Kilde: DRSporten | Læs mere ⮕