Droppede sager får international opmærksomhed: 'En pinlig skandale, der har konsekvenser for Danmarks omdømme'

At nyheden spreder sig ud af landet, undrer bestemt ikke B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen: »Det er helt forståeligt, for den her sag er på øverste hylder af politiske skandaler – og det kaster et lys på Danmark, som vi ikke kan være interesserede i. Det er en understregning af, hvilken katastrofal håndtering, der har været fra start af,« siger han og fortsætter.

»Det giver et indtryk af, at der er rod i butikken i Danmark. Ingen efterretningstjenester har lyst til, at der bliver talt om deres arbejde. Når anklagemyndigheden vælger at rejse sådan en sag, skal man eddermame være sikker på, at man kan vinde den,« lyder det.

Han mener videre, at denne sag bør give grundigt stof til eftertanke hos de involverede, herunder nævner Joachim B. Olsen især socialdemokratiet, der sad i regering, da sagen begyndte at rulle. Herunder tidligere justitsministre Mattias Tesfaye og Peter Hummelgaard, tidligere forsvarsminister Trine Bramsen, statsminister Mette Frederiksen og departementschef Barbara Berthelsen:

»Det er så amatøragtigt. Det er gået galt fra starten af, hvor man valgte det værste, der kunne ske. Staten skal vise tilbageholdenhed, når den fører sådanne sager, og vi er kommet til en situation, hvor anklagemyndigheden er for hurtig til at rejse dem.«

