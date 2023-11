Droppede retssager: - En skandale uden sidestykke

Nu har en kendelse fra Højesteret lagt sagen i graven, inden den overhovedet var begyndt. For tre år siden begyndte FE-sagen, og i tre år har tempoet været holdt helt oppe. - For første gang nogensinde har Folketinget afvist, at der skulle være rejst tiltale mod Claus Hjort Frederiksen. Dramaet har været totalt.- Regeringen og deres topembedsmænd har været involveret. Tiltalen bærer justitsministerens underskrift. Det er et stykke dansk retspolitisk historie, og det er en skandale helt uden sidestykke. Den vil få flere sider i historiebøgerne.

- Det har i høj grad været skadeligt for Danmarks omdømme. Hele udlandet må undre sig over, at vi kan have sådan en sag kørende, og så slutter det hele med ingenting. Det vil vores allierede undrer os over.

Claus Hjort Frederiksen blev den 21. februar 2023 tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 109, stk. 1, ved i flere tilfælde at have røbet eller videregivet hemmeligheder af betydning for statens sikkerhed.

