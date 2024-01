Vidste du, at dronningen engang var med til at stoppe et skænderi mellem Fidel Castro og Helmuth Kohl? Alt det og meget mere fortæller Danmarks fem nulevende statsministre om i 'Dronningen og statsministrene – i al fortrolighed'. Jens Otto Krag. Anker Jørgensen. Poul Hartling. Poul Schlüter. Poul Nyrup Rasmussen. Anders Fogh Rasmussen. Lars Løkke Rasmussen. Helle Thorning-Schmidt. Mette Frederiksen. Listen over statsministre, der har haft dronning Margrethe som regent, er lang.

Nærmere bestemt har regenten 'slidt ni statsministre ned', som Lars Løkke Rasmussen formulerer det, mens dronningen selv har været Danmarks statsoverhoved i 52 år. Det er slut, når hun 14. januar abdicerer og overlader tronen til sin søn, der fra på søndag skal tituleres kong Frederik 1





DRNyheder » / 🏆 5. in DK Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

Det vidste du ikke om 'Alletiders jul': Måtte betale stor erstatningDet vidste du ikke om 'Alletiders jul': Måtte betale stor erstatning

Kilde: btdk - 🏆 10. / 63 Læs mere »

Socialskandale i Nyborg: Politikere blev advaret om lovbrud to gangeTo hidtil usete rapporter kaster nyt lys over, hvor meget politikere vidste om svigt i børnesager.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Heste-fobi og Trump-afvisning: 83 ting du ikke vidste om dronning MargretheHeste-fobi og Trump-afvisning: 83 ting du ikke vidste om dronning Margrethe

Kilde: btdk - 🏆 10. / 63 Læs mere »

Da dronningen afslørede sandheden, vidste borgmester, at han havde dummet sig | Korte videoer, der oplyser og underholderI 2015 var dronning Margrethe på besøg i Christiansfeld, fordi byen var blevet udnævnt som verdenskulturarv. Dronningen skulle afsløre en bronzeplakette, som skulle markere begivenheden. I den forbindelse fremviste borgmester Jørn Pedersen en kopi af en akvarel, som han fortalte, at dronningen havde malet som 14-årig.

Kilde: tv2newsdk - 🏆 27. / 51 Læs mere »

Fem statsministre takker dronningen for mange års tro tjeneste | Korte videoer, der oplyser og underholderVi har talt med statsminister Mette Frederiksen og fire tidligere statsministre, som fortæller om deres personlige møder med dronningen og sender hende en stor tak for hendes indsats gennem 52 år som regent.

Kilde: tv2nyhederne - 🏆 17. / 53 Læs mere »

Mig og de kongelige med Lisbet Dahl: Kom med kæk kommentar - så svarede Dronningen igenMig og de kongelige med Lisbet Dahl: Kom med kæk kommentar - så svarede Dronningen igen

Kilde: btdk - 🏆 10. / 63 Læs mere »