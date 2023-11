Dronningen i topform: Derfor valgte hun kendt musiker til prins Christian

Her svarede en veloplagt Dronning på pressens spørgsmål om både helbred og den seneste store begivenhed i hendes familie – nemlig prins Christians 18 års fødselsdag, som dronningen var vært for. »Jeg havde den store glæde, at vi fejrede prins Christians fødselsdag, og det var et af årets højdepunkter, det er der ingen tvivl om,« fortalte Dronningen til den fremmødte presse.

Prins Christian og dronning Margrethe under prins Christians 18 års fødselsdag, som fejres med en gallamiddag på Christiansborg Slot i København, søndag den 15. oktober 2023.Og dronning Margrethe svarede da også på til pressemødet, hvorfor hun havde valgt Benjamin Hav.

»Jeg vidste, det ville falde i god jord,« lød det fra Dronningen, der med svaret fik salen til at grine.»Det var en dejlig oplevelse, det var mit indtryk, at folk havde en god aften, og det var rigtig festligt,« fortalte hun.

Dronningen har haft et travlt 2023 efter sin rygoperation, der betød, at hun trak sig fra mange officielle begivenheder og pligter i perioden fra februar til april.'Er de tilbage i topform?', blev der spurgt ved pressemødet.

