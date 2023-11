Dronningen afslører: Dét gav hun prins Christian i fødselsdagsgave

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.Undervejs på dagen kunne dronning Margrethe fortælle, at hun under 'private former' havde foræret sit barnebarn Elefantordenen, der er den ældste og fornemste danske ridderorden.

- Jeg har også givet ham nogle andre ting, som har tilhørt hans farfar, altså prins Henrik, lød det fra dronning Margrethe, der dog ikke uddybede, hvilke ting der er tale om. Det var til et pressemøde i Tivoli, at dronning Margrethe også gav sig tid til at svare på spørgsmål om prins Christians fødselsdag. Foto: Linda JohansenDa prins Christian 15. oktober blev 18 år, sørgede dronning Margrethe for, at han blev fejret på behørig vis med et gallataffel på Christianborg Slot i selskab med 200 unge mennesker fra alle landets kommuner.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EKSTRABLADET: Dronningen reagerer på Perrys død: Har aldrig set detLæs mere her

Kilde: EkstraBladet | Læs mere ⮕

BTDK: Så meget har kriminelle stjålet gennem investeringssvindel i første halvårHvis det lyder for godt til at være sandt, så er det det som regel også.

Kilde: btdk | Læs mere ⮕

BTDK: Dét vil Holger Rune ikke gå i detaljer med: 'Vi vil holde det hemmeligt'Dét vil Holger Rune ikke gå i detaljer med: 'Vi vil holde det hemmeligt'

Kilde: btdk | Læs mere ⮕

TV2NORD: 00'ernes største stjerner og Jacob Risgaard som DJ: - Det bliver det største nogensindeKlik og læs mere

Kilde: TV2Nord | Læs mere ⮕

TV2NORD: Formodet gerningsmands cykel er ikke enestående alligevel: - Det gør det sværere at finde hamKlik og læs mere

Kilde: TV2Nord | Læs mere ⮕

TV2NORD: Formodet voldtægtsmands cykel er ikke enestående alligevel: - Det gør det sværere at finde hamKlik og læs mere

Kilde: TV2Nord | Læs mere ⮕