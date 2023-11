Dronningen af Jordan om Gaza: 'Vesten er dobbeltmoralske'

Dronning Rania af Jordan beskylder nu vestlige verdens ledere for at være 'dobbelt moralske,' fordi de ikke fordømmer angrebene på de civile i Gaza.Og derfor, mener hun, at forholdet mellem USA og de arabiske ledere kommer under et stort pres.

Da dronningen taler med CNN, forklarer hun, at folk i hele Mellemøsten er i chok og skuffede over verdens reaktions på katastrofen, der udspiller sig i Gaza. »I de sidste par uger har vi set en åbenlys dobbeltmoral i verden. Da den 7. oktober skete, støttede verden øjeblikkeligt og utvetydigt Israel og dets ret til at forsvare sig og fordømte det angreb, der skete …« forklarer hun, og tilføjer:Efter den 7. oktober, hvor terrororganisationen Hamas angreb Israel, har Israel svaret med luftangreb på det tætbefolkede Gaza og en blokade af livsvigtige forsyninger.

»Det er første gang i moderne historie, at der er en sådan menneskelig lidelse, og verden opfordrer ikke engang til våbenhvile. Så tavsheden larmer – og for mange i vores region gør det den vestlige verden medskyldig,« uddyber Dronningen af Jordan. headtopics.com

Dronningen kommer selv fra en palæstinensisk familie og voksede op i Kuwait. Hun er gift med kong Abdullah den anden, og dermed blevet dronning af Jordan.

