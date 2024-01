Drones for Unmanned Transport of Offshore Wind Turbine Maintenance Equipment

Unmanned transport of equipment for offshore wind turbine maintenance could be a low-cost solution. But the drones must be able to deal with salt in the air, temperature fluctuations, and strict safety requirements, according to a project from Aalborg University. Simple, regular maintenance and, not least, repairs of sudden damage to offshore wind turbines are a cumbersome affair today. First, the technician, tools, and spare parts must be transported by ship to the foot of the wind turbine.

From here, the technician, carrying a load of max. 10–15 kg., has to take the wind turbine tower’s lift. If the load weighs more, it must be rigged with a crane on the outside of the tower.Therefore, according to analyses from Aalborg University (AAU), a lot of money can be saved if the load can be transported unmanned, and the ADD2Wind demonstration project shows that drones can do the jo





ingdk

