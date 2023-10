Drivn får medarbejderne til at køre grønnere

Hvor meget CO2 udleder medarbejderne, når de kører til og fra arbejde eller ud til kunder i arbejdstiden?

Spørgsmålet er simpelt, men det kan være omstændigt at få et dækkende svar. Og det er netop her, startuppen Drivn kommer ind i billedet. »Mange bruger et langt spørgeskema i dag, og det er det, vi gerne vil disrupte med en automatiseret løsning, hvor virksomheder kan få overblik i realtid over deres udledning,« forklarer Nikolaj Mackenzie, stifter af Drivn.Mange virksomheder har initiativer til at mindske udledningen, men de får kun et overblik en gang i kvartalet, og det er jo ærgerligt, når man faktisk forsøger at mindske CO2-udledningen.

De tre stiftere af Drivn - Albert Foss, Sebastian Herche og Nikolaj Mackenzie – har arbejdet på løsningen i halvandet år, mens de passer studierne på henholdsvis DTU, CBS og ITU. »Det er flere gange sket, at vi har siddet med en problemstilling i Drivn, som man så hører om i en forelæsning mandagen efter. Så der er synergier, og tingene hænger sammen,« siger Nikolaj Mackenzie, der selv går på ITU.Drivn gør det nemt at monitorere CO2-udledning fra erhvervskørsel og medarbejdere som pendler til og fra arbejde i bil, el-bil, offentlig transport, cykel og gang. headtopics.com

Drivn er tilknyttet både ITU, CBS og DTU, da de tre stiftere studerer på de tre respektive universiteter.»Vi startede på en lidt anden rejse, hvor vores fokus var at skabe et initiativ for den almene borger til at transportere sig grønnere. Men vi fandt hurtigt ud af, at virksomheder havde brug for noget lidt andet, så kunderne fik os til at pivotere i den retning,« forklarer Nikolaj Mackenzie.

Dette sker med din krop, hvis du stopper med at drikke alkohol i et årHvis du har lavet Sober October, har du sikkert bemærket nogle sundhedsmæssige fordele ved ikke at røre en dråbe alkohol i en hel måned. Læs mere ⮕

'Jeg kommer til at få så mange hug for det her': Sevim vil gøre op med 'manualen' for muslimske pigerSevim Genc har en klar mission med at være med i DR-programmet 'Slædepatruljen'. Læs mere ⮕

Optimistisk internationalt energiagentur: 'Verdens CO2-udledning topper i 2025'Varmepumper, elbiler, solceller og vindmøller vil forandre vores energisystem, vurderer IEA, mens dansk NGO er moderat optimistisk. Læs mere ⮕

Tyske forskere: Nemt at lægge CO2-skat på landbrugsproduktionMen forskerne er alt for optimistiske, vurderer dansk professor. Læs mere ⮕

Myndigheder i kontakt med cirka 20 danskere i GazaLæs mere her Læs mere ⮕

Nu kommer hundetræner med opfordring til hundeejere: Hvorfor lytter I ikke?Hundene er kendt for at være menneskets bedste ven, men nogle gange kan der opstå misforståelser mellem vores firbenede dyr og os mennesker. Læs mere ⮕