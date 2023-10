DR tilbyder at fjerne klikbare bylines efter læserstorm

Konflikten i Mellemøsten har fået DR til at gentage et tilbud til sine journalister om at gøre deres bylines inaktive. Også Politiken oplever voldsommere mailtrafik fra brugere end normaltDe fleste journalister med en aktiv byline på et dansk medie kan genkende, at de fra tid til anden modtager ubehagelige henvendelser i indbakken.

”Konflikten mellem israelere og palæstinensere er noget, der udløser stærke følelser hos læsere. Det ser man på sociale medier og i debatten generelt, og det kan vi i den grad også mærke i DR,” siger Niels Kvale, udlandschef i DR.

”Det er en krig, der afføder voldsomme reaktioner. Det er ikke nemt for nogen journalister at dække. Dels fordi det er ekstremt svært og kompliceret stof at dække, dels fordi alle ord kan blive og bliver taget ilde op fra den ene eller den anden part,” siger hun.For at tage toppen af de mange vrede læsermails har konflikten i Mellemøsten for nylig fået DR til at gentage et tilbud til de ansatte om at gøre deres bylines inaktive. headtopics.com

”Det er ikke et quickfix, som løser alt, men vores erfaring fra tidligere har været, at det er en lillebitte barriere, som frasorterer de værste følelsesmæssige udbrud,” fortæller Niels Kvale og tilføjer:

Tilbuddet gælder alle, der skriver til dr.dk og kan vælges til eller fra af den enkelte fra artikel til artikel. Niels Kvale har ikke tal på, hvor mange medarbejdere der de seneste uger har benyttet sig af tilbuddet. headtopics.com

”Få dage efter terrorangrebet sendte vi en mail ud, hvor vi skrev til vores journalister, at de kunne risikere at få voldsomme reaktioner. Så vi opfordrede dem til at tage fat i os, hvis der skete noget,” fortæller hun.

