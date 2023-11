DR-korrespondenter efter droppede sager: Regeringen og anklagemyndigheden har lidt kæmpe nederlag

- Det er jo anklagemyndigheden, der indstiller til justitsministeren, om der skal rejses en tiltale, eller om der ikke skal. Det er formelt justitsministeren, der træffer beslutningen, men det er på baggrund af rådgivning fra anklagemyndigheden, siger hun.- Det er meget meget højtprofilerede sager for anklagemyndigheden. Også fordi det er sager, hvor anklagemyndigheden mener, der er begået nogle meget alvorlige forbrydelser.

- Det var som om, sagerne var kommet lidt ud af kontrol. Og i virkeligheden – i hvert fald i forhold til Claus Hjort Frederiksen – var man havnet et sted, som ingen egentlig syntes var specielt fornuftigt.

- Og på den anden side har regeringen haft svært ved at forsvare sig og forklare sig, fordi meget af det netop var hemmeligt. Claus Hjort Frederiksen var meget lettet over, at sagerne er droppet. - Nu har jeg levet et par år under anklage om nærmest at være landsforræder, og det har været med en strafferamme på op til 12 års fængsel, så det er en lettelse, sagde han i dag. (Foto: © Emil Nicolai Helms, Ritzau Scanpix)

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TV2POLITIK: Anklagemyndigheden vil have lovændringer – men de har begået det største svigt selv, mener juraprofessorBåde regeringen, PET og Anklagemyndigheden efterlyser lovændringer efter droppede tiltaler mod Claus Hjort og Lars Findsen.

Kilde: tv2politik | Læs mere ⮕

BORSENDK: Sager mod Lars Findsen og Claus Hjort droppesSager mod Lars Findsen og Claus Hjort droppes

Kilde: borsendk | Læs mere ⮕

BORSENDK: Sager mod Lars Findsen og Claus Hjort droppesSager mod Lars Findsen og Claus Hjort droppes

Kilde: borsendk | Læs mere ⮕

BORSENDK: Sager mod Lars Findsen og Claus Hjort droppesSager mod Lars Findsen og Claus Hjort droppes

Kilde: borsendk | Læs mere ⮕

BORSENDK: Sager mod Lars Findsen og Claus Hjort droppesSager mod Lars Findsen og Claus Hjort droppes

Kilde: borsendk | Læs mere ⮕

BORSENDK: Sager mod Lars Findsen og Claus Hjort droppesSager mod Lars Findsen og Claus Hjort droppes

Kilde: borsendk | Læs mere ⮕