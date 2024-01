DR-dokumentaren 'Forfulgt af politiet?' kritiseres for 'sparkelyd'

”Jeg er enig med hr. Mikkel Bjørn i, at det er en alvorlig overskridelse af de presseetiske regler,” sagde kulturminister Jakob Engel-Schmidt på baggrund af et spørgsmål i Folketinget.

DR’s troværdighed har lidt et alvorligt knæk, lyder det fra kulturminister Jakob Engel-Schmidt efter kritik af ”sparkelyd” i DR-dokumentaren ’Forfulgt af politiet?’Sjældent har en lydeffekt skabt så meget debat, som den lyd, der ligger henover en scene i DR-dokumentaren ’Forfulgt af politiet?’, der handler om politiets behandling af en familie med syriske rødder i Vejle og den forsvundne teenager Farhad.i sidste uge lydeffekten, der er blevet betegnet som ”en sparkelyd”, i forbindelse med at filmmagasinet Ekko har beskrevet, at der i en scene i dokumentaren er lagt en såkaldt ”sparkelyd” ind over en overvågningsvideo, der var uden really





