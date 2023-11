DR-chef står ved Cavling-indstilling af omdiskuteret dokumentar

Her nævner Thomas Falbe, at holdet bag dokumentaren hørte rygter om, at Farhad var blevet filmet hos en købmand. De oplysninger, som politiet mandag sendte til Vejle Amts Folkeblad, har politiet senere i Kristeligt Dagblad forklaret er blevet fejlfortolket af journalisterne på avisen i Vejle.

”Deres svar var, at Snapchat-profilen var logget på nogle computere i lejligheden, hvor de bor. Det er computere, som andre børn har haft adgang til. Det kan forklare, hvorfor den profil er aktiveret.”I begyndelsen af dokumentaren møder seerne et efterforskningshold fra Missing People, der skal undersøge den skov, hvor Farhad skulle være forsvundet.

”At Farhad er forsvundet, og politiet arbejder med en teori om, at han kan være død i den skov. Familien og politiet ved ikke, hvor han er. De betragter det som en efterlysningssag.” ”Når vi laver en dokumentar, sætter vi et punktum på et tidspunkt, og så udgiver vi det. Det er en del af præmissen for at kunne lave dokumentarer. Det er ikke et rullende løb som med nyhedsjournalistikken.”Thomas Falbe forklarer, at de efterfølgende udviklinger bliver dækket på tværs af DR’s platforme.

