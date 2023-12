Donald Trump udelukket fra stemmesedlen i Maine

Donald Trump er udelukket fra at komme på stemmesedlen i delstaten Maine. Beslutningen er truffet af delstatens demokratiske indenrigsminister Shenna Bellows. Dette er den anden delstat, hvor Trump er blevet udelukket på grund af hans rolle i stormløbet på Kongressen i Washington D.C. i januar 2021.





