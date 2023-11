Don Ø bliver hovedperson i ny tv-udsendelse

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Det og meget mere fra kulisserne kommer nu frem i en lille dokumentarserie, som Viaplay laver i samarbejde med Flemming Østergaard.Flemming Østergaard fylder 80 tirsdag. Han har sagt ja til at deltage i en dokumentarserie om sit liv i fodbolden, hvor han vil fortælle, hvad der skete i kulisserne. Foto: Jonas OlufsonMen optagelserne til dokumentarserien kører i resten af året og vil så blive sendt i begyndelsen af 2024 på Viaplay.

Der har været både sjove og svære stunder for Flemming Østergaard. Alle de ting kommer nu frem i en dokumentarserie. Foto: Jonas OlufsonHos Viaplay har man en forventning om, at Don Ø. kommer til at gøre rent bord, når han fortæller nogle af de ting, der skete i kulissen. Både i de sjove og svære stunder. headtopics.com

Ståle Solbakken og Don Ø i en krammer efter en FCK-sejr over Brøndby, der gjorde klubben til danske mestre. Foto: Jens Dresling- Det er ingen hemmelighed, at den nuværende ejerkreds har fjernet mig fra FCK's fantastiske historie, men ingen kan tage FCK fra mig – klubben har stadig bolig i mig. Derfor ser jeg frem til at fortælle historien om, hvad der skete bag kulisserne.

Erik Skjærbæk og Flemming Østergaard bliver aldrig gode venner. Men hvad skete der, da Skjærbæk fratog Don Ø. æresmedlemskabet. Det får vi måske klarhed for i den kommende dokumentar. Foto: Tariq Mikkel KhanAnnonce: headtopics.com

