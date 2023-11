Dommen efter knivrøveri: 15 års fængsel

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Det er den hårde konsekvens af at have begået et voldsomt hjemmerøveri mod cykelstjernen Mark Cavendish og hans familie.

Dommen faldt onsdag, efter at Jo Jobson mandag var fundet skyldig i røveriet, der blev begået om natten 27. november 2021.

Dommen faldt onsdag, efter at Jo Jobson mandag var fundet skyldig i røveriet, der blev begået om natten 27. november 2021. Her trængte han sammen med sine medsammensvorne, Ali Sesay og Romario Henry, ind i Cavendish-familiens hjem i Ongar i Essex og truede sig med store knive til at få udleveret værdigenstande - to ure, et pengeskab, en telefon og en kuffert. Urene var dyrebare modeller fra Richard Mille og udgjorde alene en værdi af seks millioner kroner.

Sesay og Henry blev fængslet først og idømt henholdsvis 15 og 12 års fængsel, mens Jobson først senere meldte sig selv efter at have været eftersøgt, da han optrådte på en telefon, der blev tabt på gerningsstedet.I en udtalelse fra Cavendish-familien, der tæller Mark, hustruen Peta og fem børn (fire fælles), lyder det:

